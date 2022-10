Raskin sur son avenir au Standard : "Quand ça tourne comme ça, ça donne envie de rester"

Le Standard n’a fait qu’une bouchée de l’Antwerp ce dimanche après-midi (3-0). Les Anversois sont sortis grillés du chaudron de Sclessin face à une solide prestation collective des Liégeois.

Une prestation qui a fait bouillonner la cité ardente qui a retrouvé l’esprit Standard qui semblait avoir quitté les bords de Meuse, ces dernières saisons. Cela pour le plus grand plaisir de Nicolas Raskin : "On a montré équipe très soudée, très courageuse quand on n’avait pas le ballon. On s’arrache les uns pour les autres. On essaie d’avancer tous ensemble. On est sur le bon chemin c’est positif surtout qu’on a une grosse semaine qui arrive". Le Standard jouera à Malines mercredi et accueillera Anderlecht dimanche prochain.