Raskin satisfait de la victoire, "surtout ici à Zulte où on sait que ce n’est jamais facile" et pense au top 4

Le Standard s’est imposé sur la pelouse de Zulte Waregem (0-3) et confirme enfin ses bons matchs face aux cadors de la compétition sur la pelouse d’une équipe a priori à sa portée après les défaites face à Seraing et Malines. Une délivrance pour Nicolas Raskin : "Ça fait du bien, surtout ici à Zulte où on sait que ce n’est jamais facile. On a fait un très bon match. Je pense qu’on a été patient. On a géré le match. On savait qu’il y allait avoir des espaces en deuxième mi-temps et on les a bien exploités".

La différence s’est faite en deuxième période et notamment dans le dernier quart d’heure après une première mi-temps hachée : "En première mi-temps, c’était un match assez dur, il y avait beaucoup de duels. Ils mettaient beaucoup d’intensité dans les duels, c’était un peu délicat. On a peut-être manqué d’efficacité pour marquer un but mais on savait qu’en deuxième mi-temps, en continuant à être patient, on allait avoir des espaces et on les a bien exploités".

Une rencontre dans laquelle Raskin a brillé, notamment sur le troisième but qu’il a offert sur un plateau à Stipe Perica : "Au début, je veux essayer de tirer mais l’angle est un peu fermé donc j’emmène la balle avec moi et puis au final je ne réfléchis plus trop, je fais mon action jusqu’au bout et puis quand j’arrive et que c’est fermé, je donne le ballon à Stipe (Perica). Je suis content pour lui parce qu’il n’avait pas encore marqué et ça fait plaisir de le voir marquer deux buts aujourd’hui".

Le médian liégeois a également un pied dans le deuxième but des siens où son lob retombe sur la barre avant que Perica ne pousse le ballon au fond des filets : "Je ne sais pas si sur son premier but, ça va être considéré comme un assist mais je suis content pour lui parce qu’il n’avait pas encore marqué et c’est bien pour nous d’avoir un numéro 9 qui marque des buts, avec Denis (Dragus), lui, il y a encore Ohio qui arrive, Emond. Donc ça fait du bien quand nos attaquants marquent".

Avec leurs bons résultats, les Liégeois se rapprochent du top 4 et d’éventuels play-off 1 que le Liégeois a en ligne de mire : "Pourquoi pas ? Quand je vois les derniers résultats qu’on fait, si on continue avec cette mentalité, cette envie, cette organisation et ce plan de jeu, bien sûr qu’on peut rêver de belles choses. Il faut juste prendre match par match comme on fait maintenant, s’occuper de nous et être au meilleur niveau tout le temps".