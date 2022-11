Raskin risque deux journées de suspension pour avoir agressé verbalement l'arbitre après Eupen - Standard

Nicolas Raskin et Philip Zinckernagel risquent deux journées de suspension a fait savoir l’Union belge ce lundi. Le parquet de l’Union belge a en effet présenté ses demandes de sanction à l’égard des deux standardmen à deux jours du match entre les Liégeois et Eupen.

Le médian des Rouches est poursuivi pour s'être rendu "sous le coup de l'émotion" dans le vestiaire de l'arbitre Wesli De Cremer. Là, il n'a pas répondu aux injonctions de l'arbitre de se calmer, a été agressif verbalement et a fini par partir en disant "va voir ta grand-mère". Sur les conseils du staff, Raskin, calmé, est revenu vingt minutes plus tard. Mais durant la conversation "il est redevenu agressif verbalement et a commencé à me faire la morale", peut-on lire dans le rapport de l'arbitre.

Frustré suite au penalty accordé à Eupen pour une faute de main (involontaire) qu’il a commis dans le rectangle, Raskin pourrait écoper de deux journées de suspension (à partir du 23/11) et de 2.000 € d’amende. Une proposition de sanction dont il peut faire appel.

Exclu samedi pour avoir planté ses crampons dans le tibia de Paeshuyse, Philip Zinckernagel s’est quant à lui vu proposer trois journées de suspension (à partir du 9/11) dont deux matches effectifs et un avec sursis. 2500€ d’amende ont également été proposés.