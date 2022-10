Raskin : "Malines est passé au-dessus de nous physiquement en deuxième mi-temps et ça s’est ressenti"

Le Standard s’est incliné sur la pelouse de Malines ce mercredi et redescend sur terre après sa magnifique prestation de ce week-end face à l’Antwerp. Une défaite qui s’est dessinée en deuxième mi-temps comme l’a expliqué Nicolas Raskin au micro de Vincent Langendries : "Il va falloir analyser la deuxième mi-temps. Parce qu’on a fait une bonne première mi-temps et bizarrement on a un peu arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Je pense que la fatigue et la perte de Cimirot ont fait beaucoup dans la construction. Mais il faut analyser et se préparer pour le prochain match parce qu’il arrive assez vite".

En plus de la défaite, les Liégeois ont également perdu deux joueurs sur blessure avec les sorties de Cimirot et Laursen : "Il va falloir regarder la gravité des blessures mais je pense qu’on avait laissé beaucoup de forces contre l’Antwerp. Maintenant, il faut bien se reposer et récupérer parce qu’on a un match de la plus haute importance dimanche".

Après avoir enthousiasmé Sclessin dimanche dernier, les Liégeois sont donc retombés dans leurs travers ce mercredi à Malines dans un match compliqué : "Je ne sais pas si c’est la fatigue anversoise mais Malines est passé au-dessus de nous physiquement en deuxième mi-temps et ça s’est ressenti. Ils ont pris confiance, ils sont chez eux. A partir du moment où ils marquent un goal, ça devient compliqué pour nous".

Une défaite qui ne va cependant pas tout changer chez les Rouches, qui vont tenter de redresser le tir face au rival anderlechtois : "Elle tombe mal, oui et non. Parce que nous, on prend match après match, on se focalise sur nous-même. Aujourd’hui on a pêché physiquement. On va se reposer correctement et se concentrer sur le match et on sera reparti dimanche. Et on se doit d’aller chercher la victoire".