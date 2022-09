Rashford élu joueur du mois de septembre en Premier League, Ten Hag entraîneur du mois

Le nouveau boss de Manchester United, Erik Ten Hag, a été élu entraîneur du mois de septembre en Premier League alors que Marcus Rashford a été récompensé comme le joueur du mois.

Manchester United n’avait disputé que deux matches de championnat en septembre à cause du décès de la Reine Élizabeth II, ce qui avait engendré le report des matches contre Crystal Palace et Leeds United.

L’équipe d’Erik Ten Hag s’était imposé à l’extérieur contre Leicester City (0-1) sur un but de Jadon Sancho avec une passe décisive de Marcus Rashford. Quelques jours plus tard, les Mancuniens ont battu Arsenal (3-1) avec deux buts et une passe décisive de l’intenable Rashford.

L’attaquant anglais a été donc décisif 4 fois en deux matches (2 buts et 2 assistes). Un excellent bilan aussi pour le tacticien Néerlandais qui a pris ses marques en Angleterre après des débuts compliqués. En Premier League, les Red Devils restent sur 4 succès de rang.

Désormais, Manchester United doit se concentrer sur le derby dimanche contre Manchester City.