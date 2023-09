Raser le bois d’Imbrechies pour étendre le zoning d’Harchies : un projet "compromis", estime le ministre

"Il faut sauver le bois d’Imbrechies !" C’est en substance le message que des habitants de Bernissart ont porté mardi devant le Parlement de Wallonie. Ils étaient auditionnés suite à leur pétition contre l’extension du zoning d’Harchies. Un projet d’IDETA qui nécessiterait le déboisement d’environ 17 hectares de forêt. L’intercommunale a d’ailleurs introduit auprès de la Wallonie une demande de révision au plan de secteur pour modifier le statut du bois d’Imbrechies.

Mardi, les arguments des opposants semblent avoir été entendus. Le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire Willy Borsus l’a confié à nos confrères de Notélé en marge des débats. Pour lui, le projet en l’état actuel est "compromis". "C’est un lieu majoritairement constitué d’un bois, un bois qui présente un certain nombre de qualités. Et puis je le rappelle, avec notre schéma de développement territorial qui a été soumis récemment à l’avis des communes, nous avons exprimé des éléments, notamment la diminution de l’artificialisation, la protection des espaces non construits. Et ma position s’inscrit dans cette approche."