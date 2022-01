Ras-le-bol de cuisiner tous les jours après le boulot ? Le batch cooking est la solution !

Article spécial pour toutes les femmes et les hommes qui courent après le temps ! Dans l'émission "La Grande Forme", nous allons parler du batch cooking avec notre diététicienne nutritionniste Véronique Liesse. Mais qu’est-ce que c’est, exactement ? Il s’agit de préparer tous les repas de la semaine en une seule fois. Par exemple, le dimanche, quand on a un peu de temps, on va prendre 2-3 heures pour pré-cuisiner les ingrédients que l’on va utiliser pour ses menus de la semaine.

►►► À lire aussi : Le batch cooking : pour continuer à cuisiner ses repas maison en déconfinement

L’avantage principal, c’est le gain de temps. Si vos ingrédients sont précuits et qu’il n’y a plus qu’à assembler et à réchauffer, vous gagnerez beaucoup de temps. Il faut compter moins de 15 minutes par repas. Résultat, durant la semaine vous serez plus détendus, notamment si vous avez des enfants. Mais c’est également plus économique, car vous amortissez certains ingrédients. Par exemple, si vous avez besoin d’un demi-citron ou d’un demi-oignon dans une recette et la même chose dans une autre, fini les morceaux en trop que l’on finit par jeter ! Un autre avantage, c’est qu’on mange plus sainement. Comme les repas sont anticipés, on évite de craquer pour une pizza surgelée de dernière minute.