Ras-le-bol dans les écoles, manifestation à Liège: plus de 10.000 profs dans la rue

Les enseignants sont de retour dans la rue. Ils sont plus de 10.000 à Liège à manifester leur mécontentement.

Après Bruxelles en février, Mons en mars, place ce jeudi à Liège où un rassemblement s'est tenu sur l'esplanade des Guillemins entre 10 heures et 11 heures. La manifestation s'est ensuite rendue dans les rues de Liège pour obtenir des réponses de la part de la classe politique. Le cortège doit faire escale aux sièges liégeois des "Engagés", du PS, du MR, d’Écolo et du PTB. Un podium avec discours et chansons clôturera la manifestation place Saint-Léonard vers 14 heures.