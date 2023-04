Ras Al Khaimah, l'émirat qui fera de l'ombre à Dubaï et Abou Dhabi ?

Pourtant, voilà déjà douze années que l'émirat travaille à se faire connaître sur la scène touristique. En mai 2011, le gouvernement a lancé la création d'un bureau dédié au développement de l'infrastructure touristique. "Afin d'atteindre ses objectifs, l'Autorité est chargée par le gouvernement d'octroyer des licences, de réglementer et de surveiller l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie de l'Émirat", explique la RAKTDA.

En une décennie, Ras Al Khaimat s'est déjà doté d'un parc hôtelier de plus de 8000 chambres comprenant des marques d'ampleur telles que Radisson, Intercontinental Hotels Groupe (IHG) et Mövenpick. Des références telles que Marriott et Sofitel sont également attendues. Par ailleurs, en 2026, le Wynn Resorts permettra à Ras Al Khaimah de se vanter d'avoir ouvert le tout premier casino des Emirats Arabes Unis.