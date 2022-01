Rare épisode de neige sur Jérusalem et le Proche-Orient

Ecoles fermées, routes bloquées, maisons frigorifiées et batailles de boules de neige : un rare manteau blanc recouvrait jeudi matin Jérusalem et une partie du Proche-Orient, région peu habituée aux hivers nordiques. Après des épisodes de neige à Athènes et Istanbul, tributaires d’une tempête exceptionnelle sur la Méditerranée orientale, Jérusalem a vu mercredi soir à son tour des premiers flocons poussant des jeunes à se lancer des boules de neige dans la vieille ville de Jérusalem.

Jeudi matin, la neige couvrait toujours le sol de la Ville sainte où la vie était au ralenti. De nombreux axes du nord et du centre d’Israël étaient encore bloqués jeudi ainsi que la circulation à Jérusalem, alors que de rares chasse-neige étaient à l’œuvre pour dégager les routes, a précisé la police.