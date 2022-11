Raqqa pendant et après l'occupation par l'EI : un journaliste syrien témoigne de l'enfer vécu par les habitants

Au cœur de la ville, la place Naïm a été rénovée : c’est là que les membres de l’EI ont exécuté de nombreux hommes en public pour l’exemple. Des atrocités qui ont marqué plusieurs générations. "Ils amenaient souvent des gens ici pour les tuer. Ils les décapitaient ou les tuaient d’une balle dans la tête. Après ils accrochaient les têtes sur les grilles autour de la place et laissaient les corps au sol" confie notamment un jeune habitant.

Le manque de moyens pour la reconstruction de la ville est criant. Ce sont les ONG locales avec l’aide d’habitants qui s’y attèlent. "Ils ont été deux fois victimes : de Daesh d’une part, mais également de la coalition internationale qui a totalement détruit leur ville. C’est la raison pour laquelle il était d’autant plus important de raconter cette histoire et de parler des victimes parce que nous sommes certains que de tels sévices pourraient encore se produire" déplore le journaliste Hussam Hammoud. Car si la ville, après avoir été aux mains de Daesh entre 2013 et 2017 a été libérée par les Forces démocratiques syriennes et la coalition internationale, l’État islamique continue d’avoir un contrôle idéologique au sein de la ville.

"En 2019, on a cru que tout était terminé, mais sur le terrain, les raisons, la mouvance de Daesh, continuent d’être actives. C’est l’ensemble de la population qui a dû souffrir de cette situation" dévoile le reporter syrien.

Des djihadistes étrangers croupissent par exemple toujours dans des prisons du nord-est syrien et on ne sait pas ce qu’il s’y passe. Il y a eu une attaque contre un de ces pénitenciers en janvier 2022, des terroristes se sont échappés et ont disparu dans la nature. À cette problématique s’ajoutent les pays occidentaux qui ne souhaitent pas rapatrier leurs ressortissants djihadistes.