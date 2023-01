Rapport sur les inégalités de richesses d’Oxfam : les choix méthodologiques remettent-ils en cause ses conclusions ?

Ainsi, pour la Belgique par exemple, l’indice de Gini publié par le Bureau fédéral du Plan indique que les inégalités se réduisent petit à petit dans notre pays entre 2004 et 2021, les chiffres de 2022 ne sont pas encore disponibles. Il n’existe en revanche pas d’indice de Gini au niveau mondial permettant de mesurer les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres de notre planète.

Tout au plus, nous pouvons dire que notre pays fait partie des pays les plus égalitaires du monde avec les pays d’Europe centrale ou la Scandinavie, avec un indice de Gini compris autour de 0,25. Les pays les plus inégalitaires qui se trouvent en Afrique ou en Amérique du Sud ont un indice qui évolue autour de 0,6.

Pour Xavier Dupret, l’indice de Gini n’est pas idéal non plus. "L’indice de Gini lisse tellement la distribution des revenus dans des moyennes qu’il cache les anomalies, les situations exceptionnelles de revenus dans un sens ou dans l’autre dans une population donnée. Par exemple, si 5% de la population n’a rien et dort sous les ponts, cela ne se verra pas dans le coefficient de Gini. Donc l’indice de Gini n’est pas parfait non plus."