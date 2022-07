Rapport sur l'Etat de droit dans l'UE : la Pologne et la Hongrie toujours hors des clous

L’Etat de droit, c’est l’un des fondements de la démocratie en Europe. On y retrouve des éléments familiers, comme la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), l’égalité de tous devant la loi mais aussi une hiérarchie des normes : la constitution prime sur les traités internationaux qui eux même s’imposent aux lois puis aux décisions administratives etc. Précisément, la Pologne et la Hongrie sont accusés de violer les principes fondamentaux de l’Etat de droit et de mettre la démocratie en danger. Ces deux pays se voient d’ailleurs adresser le plus grand nombre de recommandations dans le rapport.