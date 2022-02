Rapport du GIEC sur le climat : "Les demi-mesures ne sont plus une option"

Dans ce rapport, le GIEC souligne notamment l’importance de la nature, non seulement pour réduire les risques climatiques mais aussi pour améliorer la vie des gens. "Des écosystèmes sains sont plus résistants au changement climatique et fournissent des services essentiels à la vie tels que la nourriture et l’eau potable", indique Hans-Otto Pörtner, coprésident du groupe de travail II du GIEC.

"En restaurant les écosystèmes dégradés et en conservant de manière efficace et équitable 30 à 50% des habitats terrestres, océaniques et d’eau douce de la planète, la société peut bénéficier de la capacité de la nature à absorber et à stocker le carbone. Nous pouvons accélérer les progrès vers le développement durable, mais un financement et un soutien politique adéquats sont essentiels."

A contrario, les scientifiques soulignent que le changement climatique est accentué par l’utilisation non durable des ressources naturelles, l’urbanisation croissante, les inégalités sociales, ainsi que par les pertes et les dommages causés par les phénomènes extrêmes.