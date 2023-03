Rapport du GIEC : quelles solutions pour nos dirigeants ?

Le GIEC engage les dirigeants politiques à utiliser leurs ressources financières pour ces mesures d’adaptation et de limitation. Or, aujourd’hui, "les flux financiers et privés sont toujours plus importants pour les énergies fossiles".

Le panel intergouvernemental rappelle les objectifs de l’Accord de PAris : mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Or, "en 2018, les flux financiers publics et privés destinés au financement climatique venant des pays développés, à destination les pays en voie de développement, ont été inférieurs à ces objectifs."