Rapport du Giec : les négociations se sont terminées avec deux jours de retard

Dans un contexte de guerre en Ukraine qui souligne la dépendance des économies aux énergies fossiles, certains militants climat craignent une dilution du message.

"La crise climatique s'accélère et les énergies fossiles en sont la cause majeure. Un rapport sur la baisse des émissions qui ne soulignerait pas cet état de fait nierait la science sur laquelle le Giec se repose", a indiqué Nikki Reisch, du Center for International Environmental Law.

3e volet

Ce rapport toujours attendu lundi, dernier d'une série de trois dans le cadre du sixième cycle d'évaluation du GIEC, se penche sur les chemins possibles pour freiner le réchauffement, en déclinant les possibilités par grands secteurs (énergie, transport, industrie, agriculture...).

Dans le premier volet de son rapport publié en août 2021, le Giec prédisait que le seuil de +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être atteint déjà autour de 2030. Et le deuxième, fin février, dressait un tableau plus que sombre des impacts passés, présents et futurs sur la population et les écosystèmes. Un rapport de synthèse sera adopté fin septembre.