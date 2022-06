Rapport des experts sur le pouvoir d'achat: limiter notre vitesse à 100km/h, plus sûr, plus écologique et plus économique, on l'avait testé

Cette proposition est pourtant loin d'être neuve: en mars dernier déjà, Groen, via le député Stijn Bex, lançait l'idée d'un abaissement temporaire de la vitesse maximale sur les autoroutes en journée de 120 à 100 km/h. " Les prix à la pompe explosent, justifiait-il. Une voiture qui roule moins vite consomme moins de carburant. Ce n'est pas seulement bon pour le portefeuille: en conduisant un peu plus lentement, on s'assure aussi d'une circulation plus sûre, un air plus sain et moins de bruit ".