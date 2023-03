Rapport de synthèse du GIEC : Greta Thunberg dénonce la "trahison" des dirigeants politiques après le rapport du Giec

La militante écologiste Greta Thunberg a fustigé la "trahison sans précédent" des dirigeants politiques en matière de climat, après la publication de la dernière synthèse du GIEC, le groupe d’experts de l’ONU.

"Le fait que les personnes au pouvoir vivent toujours dans le déni, et aillent activement dans la mauvaise direction, sera au final considéré et retenu comme une trahison sans précédent", affirme la figure suédoise de la cause climatique dans une déclaration écrite à l’AFP. "C’est juste une question de temps", ajoute la jeune femme âgée de 20 ans.