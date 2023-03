Rapport de la Banque nationale : créations d’emplois record en 2022, et "une légère détérioration du pouvoir d’achat, mais qui est assez marginale"

La BNB a chiffré l’impact de l’invasion Russe en Ukraine et de la crise de l’énergie à 7 milliards d’euros sur l’ensemble des gouvernements. Quelles conséquences cela a-t-il sur le pouvoir d’achat des Belges ? Certains disent que le pouvoir d’achat s’érode et qu’une crise sociale s’installe, ce constat n’est pas forcément celui de la BNB pour qui la Belgique résiste bien et le pouvoir d’achat est préservé. Comment comprendre ce paradoxe ?

"On sait qu’en Belgique on a l’indexation automatique des salaires et des allocations, elle prend parfois un certain temps", explique le gouverneur de la Banque nationale. Et donc, au début de la crise, la population a subi une perte du pouvoir d’achat et "progressivement le gouvernement a pris des mesures, pour 7 milliards d’euros. […] Les bas salaires et les bénéficiaires du tarif social ont été relativement protégés de l’augmentation des prix de l’énergie puisqu’ils bénéficiaient du tarif social et ont vu leurs revenus indexés. Donc en fait, ils ont même gagné un petit peu. Ceux qui ont perdu, ce sont plutôt les classes moyennes, classes moyennes inférieures. […] Mais globalement, si on regarde la moyenne de l’économie Belge, il y a eu une légère détérioration du pouvoir d’achat, mais qui est assez marginale. On s’attend à une surcompensation cette année-ci avec l’indexation qui va jouer à plein".