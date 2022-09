Rapport de l’IPBES : 4 approches dégagées pour changer le "rapport utilitaire" à la nature de l'Occident

"Plus d’un tiers de la surface du monde, et près de 75% des ressources en eau douce, sont destinés à l’agriculture et à l’élevage. Et Cette répartition n’est pas équilibrée dans le monde mais concentrée dans certaines régions. Un des axes de l’étude concerne l’utilisation durable des espèces sauvages. La survie de l’humain dépend de 50.000 espèces sauvages qui sont utilisées. Cela inclut : arbres, champignons, plantes, mammifères, oiseaux, poissons. 10.000 espèces constituent notre alimentation. Cette utilisation devrait être plus durable. C’est notre approche occidentale : on considère la valeur de la nature comme économique. Le profit matériel, individuel et à court terme prime, La croissance économique à tous crins est délétère. Nous sommes dans une logique d’exploitation, anthropocentriste. On se voit comme supérieurs à la nature. On oublie la durabilité, la justice, l’éthique, la responsabilité à long terme."