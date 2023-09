Rappelé en France, l’iPhone 12 est toujours disponible en Belgique

Les limites fixées par les recommandations européennes seraient "dix fois inférieures au niveau des émissions qui, selon les études scientifiques, peuvent entraîner des conséquences sur les utilisateurs ", rassurait tout de même le ministre Français. C’est le principe de précaution qui prévaut. Mais, sans vouloir être trop alarmiste,

Les normes sont là pour être respectées.

Rappelle Fabrizio Bucella, professeur de physique à l’ULB. "Je n’ai pas envie de dire que s’il y a une norme, il ne faut pas être inquiet quand on la dépasse. Ces normes sont établies après des études scientifiques et des discussions politico-économiques. Une fois que la norme est là, il faut la respecter. D’autant que du point de vue du consommateur, vu le prix qu’on met pour ces appareils, on peut s’attendre à ce qu’ils respectent les normes. Avec un appareil que l’on a tous, tous les jours sur soi, qui est tout le temps dans notre environnement immédiat, il faut être intransigeant."

Une simple mise à jour doit permettre de régler le souci annonçaient les autorités françaises. "En effet, techniquement, un patch, ou une mise à jour du logiciel peut régler le problème, si l’on sait d’où il vient. Mais le risque, c’est qu’en touchant aux mises à jour pour régler un souci, on en crée d’autres."

Ce qui explique peut-être pourquoi Apple est d’une prudence de sioux à ce stade.