Rappel des crèmes glacées des marques Bounty, Twix et M&M’s

L’entreprise Mars rappelle plusieurs produits de son assortiment de glaces en raison d’une teneur en oxyde d’éthylène (ETO) supérieure à ce qui est autorisé dans l’Union européenne, indique le producteur vendredi.

Il s’agit des crèmes glacées des marques Bounty, Twix et M&M’s achetées en 2021, dans le cas où les consommateurs les posséderaient toujours dans leur congélateur. Les produits actuellement en vente en magasin ne sont pas concernés par ce rappel, insiste Mars.

Quiconque posséderait encore un des produits visés est invité à en jeter le contenu et à envoyer une photo de l’emballage à l’adresse marsquality.be@effem.com, ainsi que ses coordonnées (nom et adresse postale). Le code-barres, la date de péremption et le numéro de lot doivent être clairement lisibles. Mars Belgium enverra alors aux consommateurs un bon à valoir pour un montant équivalent aux produits achetés.

L’oxyde d’éthylène est une substance chimique utilisée dans certains pays comme désinfectant pour les semences, épices, fibres et autres produits d’agriculture. L’utilisation de l’ETO comme produit phytopharmaceutique n’est pas autorisée dans l’UE, rappelle le site internet de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca).