Rappel de "sucre de fleurs de coco" de la marque Autour de riz pour présence de sulfites

Biofresh Belgium procède lundi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel du "sucre de fleurs de coco" de la marque Autour de riz en raison de la présence de sulfites, un allergène non mentionné sur l'étiquette.

Ce rappel concerne les paquets de 500 grammes portant le numéro de lot 200425 et une date de péremption au 20/04/2025 ainsi que les paquets de 12 kilos avec le numéro de lot FT0821BM2 et une date de péremption au 28/08/2023. Ces produits ont été vendus dans plusieurs magasins, notamment Färm, en Wallonie et en région bruxelloise jusqu'à fin janvier 2023. Les personnes présentant une allergie aux sulfites sont invitées à ne pas consommer ce produit et à le ramener au point de vente. Les personnes non-allergiques peuvent le consommer sans risques.