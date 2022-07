Rappel de produits : des croquettes pour chats sont retirées de la vente suite à plusieurs décès

Les croquettes Purina One Junior de 1 à 12 mois , élaborées avec du poulet sélectionné, dans des sacs de 1,5 kg dont la date de durabilité minimale est fixée au 30 juin 2023, commercialisées entre le 18 décembre 2021 et le 13 avril 2022 .

Les croquettes Purina Pro Plan Sterilised Adult 1 +, riches en Saumon, dans des sacs de 10kg + 2kg offerts, dans des sacs de 3kg et dans des sachets de 400g. Elles ont été vendues entre le 20 novembre 2021 et le 13 avril 2022, et ont une date de durabilité minimale fixée au 31 mai 2023.