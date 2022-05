Rappel de plusieurs fromages fabriqués par Milcobel pour présence possible de listeria

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) indique lundi procéder au rappel de plusieurs produits fabriqués par la fromagerie Milcobel à Moorslede, en province de Flandre occidentale, après la découverte de la bactérie Listeria dans un bain de saumure de l'usine.

"Au cours de son enquête, l'Afsca a constaté des problèmes dans la production de Milcobel et exige que l'entreprise procède à une information complète et précise des consommateurs sur les produits pouvant présenter un risque", explique l'agence.

L'Afsca demande aux entreprises de distribution de retirer le plus rapidement possible les fromages concernés de leurs rayons. L'Afsca appelle à ne pas consommer ces produits et à les retourner au point de vente.

En attendant que Milcobel prenne les mesures nécessaires pour résoudre cette contamination, aucune production n'a lieu et les produits stockés ne peuvent pas être livrés. L'Afsca dit suivre de près toutes les mesures prises par l'entreprise pour produire à nouveau dans des conditions de sécurité.

Jusqu'ici, l'Afsca n'a pas d'indications que des consommateurs ont été malades à la suite d'une contamination à la Listeria causée par des produits Milcobel.

La listériose peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes à faible immunité et les personnes âgées. Ses symptômes possibles sont les suivants: nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente.

Toute personne souhaitant obtenir des informations supplémentaires peut contacter le service de qualité de Milcobel via le numéro de téléphone +32 50 65 59 03. Tous les produits faisant l'objet d'un rappel peuvent être consultés sur le site web de l'entreprise.