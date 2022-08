Rappel de la farine de seigle Demeter en raison d'une teneur trop élevée en ochratoxine

Le grossiste bio Vajra retire mardi la farine de seigle Demeter de la vente et la rappelle auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée en ochratoxine, une mycotoxine produite par une sorte de moisissure.

Les produits sont emballés dans des sachets de 500 grammes, ainsi que dans des sacs de cinq et 25 kilos. Les sachets de 500 grammes portent le numéro de lot 1121/250322, les sacs de cinq kilos ont pour numéro de lot le 0921/180322 et ceux de 25 kilos le A/215928/180322. Tous ont pour date de péremption le 22 novembre 2022.

La farine a été vendue entre fin mars 2022 et fin juin 2022 dans différents magasins d'alimentation biologique, tels qu'Albinette, Biocap, Sequoia, Ekivrac ou Farm et via le magasin en ligne www.greenweez.be.

Il est demandé aux personnes ayant acheté de la farine de seigle des lots concernés de ne pas la consommer et de la rapporter au magasin afin de procéder au remboursement.