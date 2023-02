Rappel de fromages de la marque "Société laitière de Vichy" pour présence de listeria

From-Un procède mercredi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel de fromages de la marque "Société laitière de Vichy" en raison d’une présence de Listeria monocytogenes dans les produits, indique mercredi le grossiste dans un communiqué.

Les produits incriminés sont : le "Comtesse de Vichy cru" en formats 1,3 kg, 550 grammes et 180 grammes, le "Gaperon de Vichy" (350 grammes) et le "Gaperon de Vichy à l’ail des ours" (250 grammes). Tous les lots sont concernés. Le "Comtesse de Vichy" porte les codes EAN 3760014990618 pour les pièces de 1,3 kilo, 3760014990625 pour les 550 grammes et 3760014990649 pour les 180 grammes. Le "Gaperon de Vichy" porte le code EAN 3760014990410 et le "Gaperon de Vichy à l’ail des ours" 3760014992049. Les dates limite de consommation mentionnées sur les produits sont : 10/02/2023, 11/02/2023, 13/02/2023, 17/02/2023, 24/02/2023, 28/02/2023, 04/03/2023 et 18/03/2023.

L’infection par la bactérie Listeria monocytogenes peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, rappelle la société From-Un. Les symptômes possibles se caractérisent par des nausées et des vomissements, des crampes abdominales, de la diarrhée ou de la constipation, des maux de tête et une fièvre persistante. Ces symptômes se déclarent généralement dans les 2 à 60 jours après consommation. Les produits ramenés aux points de vente seront remboursés.

Entre-temps, les distributeurs ont déjà retiré de leurs rayons tous les produits avec les dates d’expiration concernées. Pour toute question complémentaire, les clients peuvent s’adresser au service clientèle de From-Un via le numéro 02/355.12.62.