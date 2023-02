Rappel de chipolatas de la marque Coq des Prés

La société Coprobel SC rappelle mardi, en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), des chipolatas de poulet bio de la marque Cinq des Près, pour une présence éventuelle de salmonelle.

Des analyses de routine de la procédure d'autocontrôle de l'abattoir Ardenne Volaille ont permis de détecter la présence possible de salmonelle dans ces chipolatas. Ces chipolatas ont été élaborées avec des poulets provenant de Coprobel SC, précise Coq des Prés. Il s'agit donc de chipolatas de la marque Coq des Prés portant une date limite de consommation au 15 février 2023. Elles portent les numéros de lot 521963, 521964, 521957 et 521987. Elles ont été vendues entre le 9 et le 13 février. Elles sont par ailleurs emballées dans des paquets de 5 pièces ou 2 kilos. Coprobel SC demande aux consommateurs de ne pas consommer ces chipolatas. Les produits concernés (non-ouverts) peuvent être ramenés au point de vente dans lequel ils ont été achetés, où ils seront remboursés.