Raphaële Green, chanteuse invitée du Concours Reine Elisabeth Chant 2023

La mezzo-soprano Raphaële Green est une férue d’opéra, à l’image de sa carrière. Après des études de sciences politiques à Louvain, la jeune namuroise rejoint l’IMEP (l’institut de musique et de pédagogie de Namur), pour développer sa voix auprès des professeurs Elise Gäbele, Ana Camelia Stefanecsu, Françoise Viatour et Benoît Giaux. Ce n’est pas la première fois qu’elle plonge dans le monde de la musique. Petite, le chant lui procurait une joie immense et libératrice : “Je me levais à l’aube pour y aller, avec des étoiles dans les yeux, c’était le jour de la semaine où je sortais de ma bulle”, confie-t-elle à Camille de Rijck lors d’une interview pour La Libre.

En 2014, elle est diplômée de l’IMEP avec les plus grandes distinctions et remporte dans la foulée le premier prix du concours belge "Bel’Arte". Puis viendront les prises de rôle, notamment en intégrant l’Ensemble Jeunes Solistes de l’Opéra des Flandres pour la saison 2019-2020.

Elle participe alors à des productions prestigieuses, et les engagements ne tardent pas à se multiplier : elle est Ein Mädchen dans l’opéra Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny de Kurt Weil, mis en scène par Ivo Van Hove à Anvers, Gand, ainsi qu’au Grand Théâtre de Luxembourg. Ensuite, elle retrouvera le Ballet de l’Opéra avec Mozart, Concert Arias, spectacle acclamé de Anne Teresa De Keersmaeker. Elle fera aussi partie de Satyagraha de Philip Glass, dans une chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui. Elle chantera le rôle de Mrs. Alexander. Ou encore, on peut la découvrir dans le rôle-titre de Maria de Buenos Aires d’Astor Piazzolla, avec l’ensemble ZVEZDOLIKI.

“Une fois que je suis sur scène, après quelques notes, c’est comme si tout le reste disparaissait. La musique, mon personnage, l’histoire prennent le dessus et je m’efface. ”

confiait-elle à Camille de Rijck. Au fil de sa carrière, elle a pu travailler avec des chefs d’orchestre renommés tels que Alain Altinoglu, Bassem Akiki, Evelino Pido, David Stern, Antonio Fogliani, Guy Van Waas, et des metteurs en scènes comme Ivo Van Hove, Damiano Michieletto, Olivier Py, Alan Lucien Oyen, John de los Santos, Michael De Cock, Junior Mthombeni et Àlex Ollé.