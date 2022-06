Raphaële Germser : "Avec BirdPen, c'est un réel échange"

Tu as également collaboré avec BirdPen sur leur dernier album, All Function One. Comment cette collaboration a-t-elle vu le jour ?

À l’époque, je jouais dans un groupe qui s’appelait Beautiful Badness, et on avait fait leur première partie il y a cinq ans. C’est à ce moment-là que j’ai découvert le groupe, et j’ai flashé. J’allais voir leurs concerts, on était un peu en contact. Quand j’ai commencé à bosser sur la première version de mon album, j’avais envie de collaborer, et j’ai envoyé une maquette pourrie au guitariste de BirdPen, Mike. Je lui ai dit "tiens, voilà ma maquette pourrie, je serais tellement heureuse si tu acceptais de jouer et d’y rajouter quelque chose" (rires). Il m’a répondu "Oh mais oui avec plaisir". Tout s’est fait à distance, c’est un des morceaux qui est sorti qui s’appelle "See You". C’était juste pour le plaisir de collaborer. Il a rajouté quelques mesures de tout ce que j’aime bien, il n’en a pas fait trop. J’ai trouvé ça hyper classe. Je l’ai remercié, et je lui ai dit "d’ailleurs je sais que vous êtes en train de bosser sur le prochain album, si vous avez envie d’arrangements de cordes hésitez pas à me demander". Je lui avais dit ça en me disant "Jamais de la vie ils vont me proposer". Eux m’avaient seulement répondu "Ah ouais OK, c’est noté". Plus tard, ils m’envoient "Raph, on est en train de bosser, est-ce qu’on peut t’envoyer un truc ?". Ils m’envoient un extrait et moi je pause mes cordes, chez moi, j’enregistre, je bidouille avec mon multi-pistes. Deux trois jours plus tard ils m’envoient un autre morceau. Je rajoute mes trucs, ils sont super emballés. Après ils m’ont demandé si ils pouvaient m’envoyer 8 morceaux ! C’était génial, ce sont mes idoles.