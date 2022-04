Pour notre toute première séquence Review sur Classic 21, notre animateur de la matinale, Raphaël Scaini, nous plonge dans un clip qui l'a marqué, celui de "An Englishman In New York" de Godley & Creme, anciens membres de 10CC.

Le titre figure sur l'album Freeze Frame sorti en 1979 et sa vidéo a la particularité de présenter des mannequins "mobiles" plutôt "inquiétants"... On vous laisse découvrir les coulisses de sa réalisation en compagnie de Raphaël et Fanny Gillard ci-dessus !