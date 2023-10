Raphaël Scaini vous offre une superbe machine à café grâce à Fairtrade

Chaque machine à café sera accompagnée de 3 boites de capsules et d'un filtre à eau.

Le JAVA Capsule System One vous propose une large gamme de boissons chaudes ! Vous aimez un Espresso bien corsé avec une crèma parfaite ? Ou préférez-vous un Latte Macchiato onctueux ? Combinez des capsules de café et de lait et préparez le plus délicieux des cafés latte !

Utilisez une capsule de café JAVA Deca pour un petit remontant, sans caféine. Vous préférez le thé ? Avec nos capsules de thé Teekanne, le Capsule System One prépare une sublime tasse de thé ! Même les boissons chocolatées chaudes sont un jeu d'enfant pour cet appareil. Découvrez ici un aperçu pratique de toutes les options !

Tous les avantages en un coup d'œil :

✔️ Design compact

✔️ Réservoir d'eau de 0,8 litre

✔️ Pompe haute pression de 19 bars pour une couche de crème professionnelle

✔️ Les capsules contiennent 7gr de café - idéal pour un goût riche

✔️ Large gamme de boissons allant de l'Espresso au Latte Macchiato en passant par le thé et le chocolat chaud

✔️ Facile à utiliser

✔️ Temps de chauffe de seulement 15 secondes

✔️ Température ajustée pour les spécialités à base de lait

✔️ Mode Eco (arrêt automatique)