Raphaël Scaini réussit le Master défi à Viva for Life : 15.583 euros récoltés grâce à Camille

Avant toute chose, il faut un plan ! Ensuite, du bois, de la déco et un menuisier pour aider Raphaël… Il parvient à convaincre Sebastien de le coacher et l’aider à construire un cube d’1,5 mètres de long.

Les planches sont récupérées grâce aux animateurs du cube qui soutiennent la réalisation de Master défi mais cette fois-ci, l’aide n’a pas été très efficace car le bois récupéré ne permet pas de construire quoi que ce soit… Il faut repartir à la recherche de bois pour pouvoir construire une vraie structure ! Mission accomplie grâce à l’aide de gens du coin qui offre gracieusement du bois à Raphaël.

Il a donc finalement réussi à construire une structure qui ressemble au cube (si on ferme un peu les yeux), il ne lui manque plus que les minis-animateurs. C’est dans le public que Raphaël trouve une mini-Sara, une mini-Ophélie et un mini-Marco !

Le défi est finalement validé et Camille rajoute 15.583 euros à la cagnotte de l’opération !