Raphaël Scaini a réussi son défi Viva for Life : 10.000 euros en plus dans la cagnotte

Raphaël sort du cube dimanche matin avec une "clé", un petit coup de pouce pour l’aider à remplir le défi : on lui a déjà trouvé des gros fûts en métal, pour faire des percussions c’est plutôt pratique ! L’abbé du diocèse de Namur vient ensuite à la rescousse de Raphaël pour trouver de quoi taper sur les tonneaux. Le cintre de l’abbé n’est pas d’une grande aide, il faut continuer à chercher et c’est au magasin Bois et Fleurs qu’il trouvera la solution : les manches de balais !

En se baladant dans la ville à la recherche d’autres morceaux de bois permettant de faire des percussions, l’animateur de Classic 21 trouve des bonnes âmes qui vont venir sur la place l’aider à faire un concert.

Il ne manquait plus qu’un prof pour aider les musiciens en herbe mais Sara va foirer le mini-défi et n’obtiendra pas la clé pour aider Raphaël… Heureusement qu’une bonne âme l’a pris en pitié et est venue à sa rescousse, avec les élèves de l’Académie de Bertrix.