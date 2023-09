Raphaël Quenard est "Yannick" : interview-portrait d’un comédien passionné

Rien ne destinait Raphaël Quenard à une carrière cinématographique, hormis un certain goût pour le "show" : un passage à l’armée par tradition familiale, et un détour par la politique, ont fini par l’emmener prendre des cours de théâtre, et puis de rencontre en casting, de petit rôle à court métrage, jusqu’à la collaboration avec Quentin Dupieux et un premier film "Mandibules".

Dans le 3e film tourné avec le réalisateur, il incarne "Yannick".

Comment le comédien en pleine ascension a-t-il trouvé sa voie, avec sa passion du cinéma, et ses rêves de films classiques ? Les réponses dans son interview intégrale.