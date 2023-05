Raphaël Liégeois suit sa formation d’astronaute à l’ESA : "On rêve tous de Lune"

Le Belge Raphaël Liégeois a été sélectionné en novembre dernier pour devenir l’un des cinq nouveaux astronautes de carrière à l’ESA. Ils sont actuellement en apprentissage au Centre européen des astronautes de Cologne sous la direction de Frank De Winne.

Interrogé par Lucie Dendooven, l’astronaute belge dit se sentir "très bien : c’est le rêve qui devient réalité, de plus en plus concret jour après jour. Je suis très agréablement surpris par l’encadrement et le soutien que l’on a ici. Je me réjouis de l’année qui va venir".

Dans l’équipe d’astronautes en formation, "on a une pilote, un médecin, des ingénieurs, des scientifiques, et la force de notre groupe est de pouvoir apprendre les uns des autres, à travers cette expérience que l’on vit tous ensemble".

"Ici une bonne centaine de personnes travaillent pour que nous ayons le meilleur entraînement possible, on se sent extrêmement privilégié de pouvoir travailler dans ce contexte", poursuit-il. Dans sa formation, Raphaël Liégeois devra apprendre le russe en quelques semaines, "on va travailler et ça va aller".