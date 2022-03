Raphaël, le Talent engagé de The Voice Belgique, surprend à nouveau les coachs !

Lors des Blind Auditions, Raphaël avait interprété "Le Tunnel d’or" d’Aaron et avait convaincu BJ Scott de buzzer pour lui ! Pour affronter Daôme et Corentin sur l’épreuve des K.O. , Raphaël s’était complètement lâché en reprenant "Last Night a DJ Saved My Life"d’Indeep en version rock ! Une prestation du tonnerre qui a permis à Raphael de séduire sa coach grâce à sa maîtrise vocale !

Lors de sa première performance en direct, le candidat arlonais a placé la barre très haut et nous a impressionné une seconde fois en s’attaquant au titre vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2021 : "Zitti E Buoni" du groupe italien Måneskin. Après avoir chanté en italien, le jeune candidat revient dans un registre francophone en reprenant " Dormir Dehors" de Daran et les chaises. Un titre extrait de l’album "Huit Barré " sorti en 1994. Après une performance féroce, Raphael se livre en douceur et sensibilité !