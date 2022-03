Raphaël ENFLAMME le plateau des Lives avec sa reprise "Zitti e buoni" de Måneskin

Lors des Blind Auditions, Raphaël a interprété "Le Tunnel d’or" d’Aaron et a convaincu BJ Scott de buzzer pour lui ! Pour affronter Daôme et Corentin sur l’épreuve des K.O. , Raphaël s’était complètement lâché en reprenant "Last Night a DJ Saved My Life" d’Indeep en version rock ! Une prestation du tonnerre qui a permis à Raphael de séduire sa coach grâce à sa maîtrise vocale !

Lors des Lives, le candidat arlonais place la barre très haut et nous impressionne une seconde fois en s’attaquant au titre vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2021 : "Zitti E Buoni " du groupe italien Måneskin. Ce titre rock présente une complexité particulière puisqu’il demande un haut niveau de performance vocale et en langue italienne ! Avec plus de 100 millions de vues sur Youtube, ce titre a fait exploser le groupe italien qui est désormais une icône rock dans le monde entier !