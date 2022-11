Raphaël : “Dans ''Bande Magnétique'', on retrouve la pureté d’origine de mes chansons.”

Félicien Bogaerts part à la rencontre du chanteur-compositeur français Raphaël dans Plan Cult ! Après avoir sorti son neuvième album "Haute Fidélité” l’année dernière, l’artiste ne s’arrête plus et remonte sur scène avec le spectacle hybride entre théâtre et concert "Bande Magnétique”. L’interprète de "Caravane”, "Dans 150 ans” et "Somnambule" nous fait découvrir les coulisses de cette nouvelle création et nous dévoile les secrets de ses plus grands succès.

Raphaël et son spectacle "Bande Magnétique” seront au Cirque Royal le 18 janvier.