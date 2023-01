Raphaël - Bande magnétique

Avec son spectacle "Bande magnétique", le chanteur RAPHAEL interprète ses plus grandes chansons : des récentes " Personne n’a rien vu " et " Le train du Soir " aux classiques "Et dans 150 ans" et "Caravane".

le mercredi 18 janvier à 20h.

La Première vous offre bientôt des places...