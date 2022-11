Raphael au Cirque Royal de Bruxelles le 18 janvier dans son spectacle "Bande magnétique"

Le chanteur Raphael est l’invité du 8/9 pour nous parler de son spectacle Bande Magnétique. Il sera le 18 janvier sur la scène du Cirque Royal de Bruxelles.

"Entre le théâtre et le concert", Bande magnétique est une sorte de "conte un peu fantastique" dans lequel il réinterprète et déconstruit une trentaine de ses titres.

Sur la scène, une cabine de prise de son est posée. Raphael s’assied au piano et commence à chanter autour des bandes magnétiques qui tournent, avant d’être interrompu par un ingénieur du son étrange et inquiétant qu’il ne connaît pas. S’ensuit une sorte dialogue fantastique qui s’installe entre les différentes chansons.

L’enjeu, c’est de montrer ce que racontent profondément dans les chansons

Raphael interprète dans ce spectacle ses plus grandes chansons : des récentes "Personne n’a rien vu" et "Le train du Soir" aux classiques "Et dans 150 ans" et "Caravane".

Plus d’infos et réservations sur le site du Cirque Royal de Bruxelles.