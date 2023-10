Raphael de son nom d’artiste Raph Lana a 13 ans et il vient de Fexhe Le Haut Clocher. Phénomène des réseaux sociaux, il collectionne les likes et les vues grâce à ses clips visionnés plusieurs milliers de fois sur sa chaîne YouTube. Passionné de chant depuis tout petit, Raphael a également commencé la danse à l’âge de 7 ans. Son rêve est de fouler la scène de la saison 2 de The Voice Kids. Pour cela, il a préparé une version française de " Dance Monkey ".