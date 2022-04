Raphäel a 20 ans et vit à Arlon, dans la province du Luxembourg. Actuellement, il étudie pour devenir ingénieur de gestion mais sa vraie passion, c’est la scène ! Membre d’un groupe de rock, il a déjà eu l’occasion de se produire au Forum de Liège en compagnie de Slimane, ancien coach de The Voice Belgique. Mais cette année, Raphaël veut tenter de séduire les coachs de la saison 10 en s’inscrivant au casting de The Voice. Lors des Blind Auditions, il a interprété "Le tunnel d’or" de Aaron et a convaincu BJ Scott de buzzer pour lui !