Rap français, de la réalité à la science-fiction

On ne compte plus les rappeurs qui cherchent à impressionner, parfois jusqu’à te faire flipper. Ce rôle de "grand méchant" est un classique du genre. Et maintenant, en sachant que les univers de science-fiction regorgent d’antagonistes… et bien, c’est le mariage parfait !

Parmi les méchants préférés du rap, on trouve Terminator. L’antagoniste principal de la série de films éponyme, incarné par Arnold Schwarzenegger, est un robot assassin envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor, la mère du héros. Damso dans "Débrouillard", Werenoi dans "Laboratoire", Booba dans "2PAC",… ils sont nombreux à avoir repris cette histoire à leur sauce.

Terminator, black et déter

J’arrive à poil du futur, j’suis comme Schwarzenegger

Booba – 2PAC

Plus récemment, les films de super-héros ont explosé les scores. Chacun a son préféré. Parmi les rappeurs, on n’hésite pas à montrer ses préférences, particulièrement envers les plus sombres. Rien de surprenant de voir Kaaris se comparer à Wolverine, l’un des X-men les plus violents, dans "Plus rien". Côté Marvel, le boss final des Avengers, Thanos, est régulièrement cité. On pense notamment à Da Uzi, dans "La guitare", ou Dinos dans "Pichichi Anderson".