"Raoul Taburin" : une ode à la bicyclette avec Benoît Poelvoorde et Édouard Baer

Adaptation de l’excellent ouvrage de Jean-Jacques Sempé, Raoul Taburin a un secret raconte avec tendresse et poésie le destin d’un réparateur de vélos qui ne savait pas en faire. À voir vendredi 3 mars à 20h50 sur La Une et Auvio, suivi de Nos Batailles.

Sacré défi que de s’attaquer à l’adaptation d’un ouvrage de Sempé. Un certain Laurent Tirard s’y est essayé en 2009, puis en 2013, avec les films Le Petit Nicolas et Les vacances du Petit Nicolas qui, d’après les rumeurs, n’avaient pas beaucoup plu au dessinateur de renom. Publié en 1995, l’album Raoul Taburin retient des années plus tard l’attention du scénariste Guillaume Laurant, proche de Sempé. Il soumet son scénario au réalisateur français Pierre Godeau (Éperdument), enchanté par cette proposition : "C'était à la fois très libérateur de faire un film en adaptant Sempé, et très risqué, car j'avais conscience du monument que c'est et que j'avais aucune envie de décevoir", confiait-il à Allo Ciné en avril 2019, lors de la sortie du film.