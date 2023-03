Raoul Servais, cinéaste, pédagogue et surtout pionnier du film d’animation belge

Raoul Servais est reconnu internationalement comme l’un des pionniers du film d’animation belge. On lui doit de nombreux courts métrages, notamment "Harpya", Palme d’or du court métrage à Cannes en 1979. L’homme, décédé dimanche à l’âge de 94 ans, a remporté plus de 50 prix et distinctions cinématographiques internationaux.

Raoul Servais est né le 1er mai 1928 à Ostende. Il a étudié à l’Académie royale des Beaux-Arts de Gand. Dans la section arts appliqués, Raoul Servais touche à tout : affiches, projets de peintures murales, de vitraux, cartons de tapisserie… Sorti de l’Académie, il fait une rencontre déterminante, celle de Maurice Boel, un peintre ostendais avec lequel il remet à flot le Ciné-Club d’Ostende, véritable institution créée par le cinéaste Henri Storck et le peintre surréaliste Félix Labisse.

Sur les traces de son père qui filmait en amateur, Raoul Servais va se lancer dans le cinéma d’amateur, en prise de vues réelles. Vers 1952, il tourne en 8 millimètres un petit documentaire sur son ami, le peintre Boel.

1960 est une année décisive. Raoul Servais devient professeur d’arts appliqués à l’Académie de Gand. "Il va pouvoir se rendre disponible à son grand dessein, la réalisation d’un film d’animation, auquel il travaille depuis 1957", précise le Fonds Raoul Servais. C’est au sein de cette Académie qu’il fondera en 1963 une section "animation", créant ainsi une première école du genre en Europe. Il dirigera ce département jusqu’à ses 70 ans.