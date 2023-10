Raoul Hedebouw (PTB) : "Cette loi anticasseur ce n’est pas le MR qui l’a demandée, c’est le socialiste Philippe Close"

La bataille à gauche fait rage en Flandre, les intentions de vote du PTB/PVDA sont passées de 7 à presque 10% : "Il est très clair que nous sommes en train de progresser en Flandre, c’est nous qui avons dénoncé le dossier des sur pensions des députés, de messieurs Bracke et De Croo, qui se sont mis deux à trois mille euros en plus par mois dans la poche, et d’autres sujets qui font que c’est clair que nous grandissons en Flandre".

Et le président des communistes assume vouloir récupérer les voix de la colère et des désabusés de la politique : "Il y a un an, toutes ces affaires auraient uniquement rapporté à l’extrême droite. Depuis un an maintenant, on constate que des voix du côté du monde du travail, du côté des couches populaires vont aussi vers une alternative à gauche. On dit que la Flandre est juste de droite, moi qui suis sur le terrain, je sais que ce n’est pas la réalité."

Pour lui, ce qui se passe en Flandre est la suite logique de ce qui s’est passé en Wallonie, et il assume prendre part au pouvoir, mais il tempère : "Vous savez, quand je négocie avec le PS et Ecolo, ce n’est un secret pour personne, on ne négociera pas avec la MR. Il reste le fait qu’il n’y a chez eux aucune volonté de rupture."

Et Raoul Hedebouw charge les socialistes : "C’est le PS qui a bloqué les salaires, et d’après vous qui a demandé cette Loi anti casseur ? Ce n’est ni la MR, ni le ministre de la justice, c’est le PS, via le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, qui l’a demandé."

Avant de conclure par cette formule : "Moi, je ne peux pas admettre que des lois de droite soient mises en place par des partis de gauche."