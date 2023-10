Raoul Hedebouw (PTB) : "Cette loi anticasseur ce n’est pas le MR qui l’a demandé, c’est le socialiste Philippe Close"

Raoul Hedebouw, Président du PTB est notre invité ce vendredi matin pour évoquer les dossiers d’actualité politiques. En Wallonie, le PTB figure à son plus haut niveau d’intentions de vote jamais enregistré. Au sud du pays, les communistes enregistrent 19,8% des intentions de vote et se rapprochent du PS (21,8%). Dans la capitale où le MR se détache en tête avec 21,9% des intentions de vote (17,5% en 2019). Derrière, le PS (18,1%) et Ecolo (17,9%) sont au coude-à-coude devant le PTB (15,3%). Selon le Grand baromètre Ipsos-Le Soir-RTL Info-Het Laatste Nieuws-VTM publié la semaine dernière.

En Flandre, le PTB est à l’offensive. Mardi, un débat était organisé en ouverture de l’année académique de sciences politiques de l’université de Gand (UGent). Quatre présidents de partis étaient invités : Raoul Hedebouw (PTB-PVDA), Bart De Wever (N-VA), Conner Rousseau (Vooruit) et Tom Van Grieken (Vlaams Belang). La question des futures coalitions est celle qui a le plus animé les échanges. Un étudiant a ainsi demandé à Raoul Hedebouw avec quel parti il pourrait bien travailler après les élections. Le président des communistes a alors cherché du soutien chez le socialiste Conner Rousseau, qui n’a pas suivi. "Vous êtes sympathique et drôle, mais vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas correctes", a-t-il répondu.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, qui a été entendu ce jeudi par la police judiciaire fédérale de Flandre orientale (Gand). L’affaire concerne des propos racistes qu’il aurait proférés en présence de policiers dans la nuit du 1er au 2 septembre, à Saint-Nicolas, lors d’une soirée arrosée.

Pour Raoul Hedebouw : "Il est grave qu’un président de parti qui se dit être de gauche puisse tenir des propos racistes, avec la pseudo-excuse qu’il était bourré. Tout le monde sait très bien que boire de l’alcool désinhibe, et que cela fait ressortir ce que l’on pense vraiment", avant d’ajouter que "sa crédibilité politique pour lutter contre l’extrême droite est vraiment entamée".

Une accusation dont s’est défendu le socialiste flamand jeudi devant les médias. Il n’a pas voulu donner le détail de ses dires, "et ce qui est grave, c’est qu’il a tenté d’empêcher les médias de rapporter les propos tenus", a dit M. Hedebouw. Conner Rousseau, lui, a expliqué avoir exprimé la frustration des habitants de son quartier face "à des intimidations, des nuisances et des dépôts d’ordures". Il a néanmoins reconnu qu’il avait incité les policiers à se servir de leur matraque contre des Roms pour leur apprendre le respect. "Je rejette cette déclaration, même si c’est celle d’une personne ivre et que c’était pour rire", a-t-il dit.

Pour Raoul Hedebouw : "Conner Rousseau n’est pas clair sur les valeurs de la gauche, avec ces propos racistes, il espère élargir son électorat. Si ce n’était sans doute pas calculé de sa part, cela dit quelque chose sur son ADN".

La bataille à gauche fait rage en Flandre, les intentions de vote du PTB/PVDA sont passées de 7 à presque 10% : "Il est très clair que nous sommes en train de progresser en Flandre, c’est nous qui avons dénoncé le dossier des sur pensions des députés, de Monsieur Bracke et De Croo, qui se sont mis deux à trois mille euros en plus par mois dans la poche, et d’autres sujets qui font que c’est clair que nous grandissons en Flandre".

Et le président des communistes assume vouloir récupérer les voix de la colère et des désabusés de la politique : "Il y a un an, toutes ces affaires auraient uniquement rapporté à l’extrême droite. Depuis un an maintenant, on constate que des voix du côté du monde du travail, du côté des couches populaires vont aussi vers une alternative à gauche. On dit que la Flandre est juste de droite, moi qui suis sur le terrain, je sais que ce n’est pas la réalité."

Pour lui, ce qui se passe en Flandre est la suite logique de ce qui s’est passé en Wallonie, et il assume prendre part au pouvoir, mais il tempère : "Vous savez, quand je négocie avec le PS et Ecolo, ce n’est un secret pour personne, on ne négociera pas avec la MR. Il reste le fait qu’il n’y a chez eux aucune volonté de rupture."

Et Raoul Hedebouw charge les socialistes : "C'est le PS qui a bloqué les salaires, et d'après vous qui a demandé cette Loi anti casseur ? Ce n’est ni la MR, ni le ministre de la justice, c’est le PS, via le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, qui l’a demandé."

Avant de conclure par cette formule : "Moi, je ne peux pas admettre que des lois de droite soient mises en place par des partis de gauche."