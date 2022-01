Raoul Hedebouw (PTB) à Jeudi en Prime : pour une diminution de la TVA sur l’énergie et contre la vaccination obligatoire

Abaisser la TVA sur le gaz et l’électricité à 6%, c’est la réponse du PTB à "une urgence sociale", selon Raoul Hedebouw. "Des factures d’énergie qui vont exploser, 2000 euros en plus par an, qui sait payer ça", s’interroge le Président du PTB. Pour son parti, électricité et gaz devraient être considérés comme des produits de première nécessité et être taxés à 6%. "Je ne comprends pas qu’en Belgique, on paye autant de TVA sur le caviar et le champagne que sur le gaz et l’électricité", s’insurge le Président du PTB.

Aux arguments de ceux qui rappellent que les prix de l’électricité et du gaz entrent dans le calcul du "panier de la ménagère" et contribuent au calcul de l’inflation et donc, en définitive participent au déclenchement de l’indexation des salaires et des allocations, le PTB opposent sa propre argumentation. "Pour les personnes les plus pauvres de notre société, l’énergie représente dans le panier de la ménagère qui sert de référence pour calculer l’indexation autour de 5%, alors que pour les ménages les plus pauvres, c’est 10% des dépenses qui vont vers l’énergie", explique Raoul Hedebouw. "Alors tous ceux qui disent que ça (la baisse de la TVA sur l’énergie) prépare un saut d’index, c’est tout à fait faux", ajoute le Président du PTB qui demande "des mesures urgentes pour les gens".

La TVA à 6% pour tous les clients des fournisseurs de gaz et d’électricité, c’est la solution préconisée par le PTB. La piste avancée par d’autres formations politiques qui consisterait en l’octroi d’un chèque énergie de 200 euros ne plaît pas au PTB. "C’est trop peu. Avec notre mesure, on est de l’ordre de 500 à 600 euros de réduction pour les gens. 200 euros, c’est insuffisant. Regardez, les mensualités qui passent déjà de 120 à 250 ou 300 euros", argumente Raoul Hedebouw qui s’étonne que d’autres partis qui avaient la baisse de la TVA sur l’énergie dans leur programme électoral ne soient plus de cet avis aujourd’hui.

Dans le viseur du PTB, les bénéfices d’Engie-Electrabel

Du côté du gouvernement, le Premier ministre a confirmé cet après-midi à la Chambre que sa coalition allait examiner des propositions de mesures visant à aider les ménages à faire face à l’augmentation des factures d’énergie. Il a surtout rappelé que toute mesure devrait être limitée dans le temps, ciblée et être payable pour les finances de l’Etat. Du côté du PTB, on a une idée d’où pourrait venir l’argent. "On a démontré la semaine passée, avec des calculs compliqués, qu’Engie-Electrabel allait réaliser 2,6 milliards d’euros supplémentaires sur cette crise", argument Raoul Hedebouw. Des chiffres qui ne sont pas ceux avancés par la Creg, le régulateur du marché de l’énergie, qui, en octobre 2021 estimait "ne pas avoir identifié de revenus exceptionnels et anormalement élevés pour les producteurs sur le marché belge". "C’est maintenant qu’a lieu l’explosion des bénéfices", rétorque Raoul Hedebouw. "C’est la raison pour laquelle la Creg a été mandatée une nouvelle fois pour refaire une étude. J’attends pour voir si elle concorde avec les chiffres du PTB", ajoute Raoul Hedebouw qui garde les "surprofits" des producteurs dans le viseur.