Ranieri accueilli en héros à Cagliari, un retour de Nainggolan pas (encore) d’actualité

Trente-quatre ans après sa première expérience à Cagliari, Claudio Ranieri est de retour en Sardaigne pour tenter de ramener Cagliari en Serie A. Le coach romain, célèbre pour son succès historique en Premier League à la tête de Leicester City en 2016, avait commencé sa longue carrière d’entraîneur dans le club sarde et avait signé deux promotions consécutives pour ramener Cagliari dans l’élite du football italien au début des années 90'.

Trois décennies plus tard, cette mission lui a à nouveau été confiée et les fans des Rossoblù espèrent la lui voir accomplir. Ils sont donc venus en nombre à l’aéroport ce mardi pour acclamer le sympathique coach de 71 ans, reconnu comme étant un grand gentleman et toujours très attaché à son ancien club.

"Je suis soumis à une tempête d’émotions", a reconnu Ranieri en conférence de presse ce mardi. "J’ai mis de côté une certaine partie égoïste qui avait peur de gâcher les beaux souvenirs que j’avais dans ce club. Pourquoi ne devais-je pas aider le club à remonter en Serie A ?", s’est interrogé Ranieri, prêt à relever le défi.